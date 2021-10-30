ردا على "أزمة قرداحي"... الحوثي يدعو لمنع المنتجات السعودية من دخول اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي في تغريدة بحسابه على تويتر مساء اليوم الجمعة: "إذا منعت السعودية منتجات لبنان من أجل موقف وزير الإعلام جورج قرداحي فأدعوا الحكومة اليمنية إلى الاجتماع الطارئ وإصدار قرار بمنع منتجات السعودية من دخول اليمن".

من جانبه، قال الناطق الرسمي لـ "أنصار الله" محمد عبد السلام، مساء اليوم الجمعة، في تغريدة بحسابه على تويتر إن ما سماه "الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع"، وفق قوله.

وأضاف عبد السلام: "نقول لشعب لبنان الشقيق لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن بفضل الله وتوفيقه".

وتفاقمت الأزمة بين لبنان والسعودية، واستدعت الأخيرة مساء اليوم الجمعة، سفيرها لدى بيروت، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة المملكة في غضون 48 ساعة.

كما قررت وزارة الخارجية السعودية، على ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (واس)، وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد السعودية.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأضاف أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته في حال أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.