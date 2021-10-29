شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أمهلت البحرين السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة لبعض دول الخليج وعلى رأسها المملكة. وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.

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