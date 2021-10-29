وزير الخارجية اللبناني: أعمل مع الرئيس وميقاتي لإصلاح العلاقات مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية اللبناني تأكيده أنه سينسق الجهود مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بهدف إصلاح العلاقات مع السعودية ودول الخليج، التي تراجعت على خلفية تصريحات وزير الإعلام، جورج قرداحي.

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وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، قد استدعت في وقت سابق من اليوم، سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعادت حكومة المملكة العربية السعودية تأكيدها على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر مواطنيها إلى لبنان.

وبينت الحكومة السعودية أن ما صدر من قرارات، اليوم الجمعة، هو "إرفاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".

وتابعت أن "ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها السعودية لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي".