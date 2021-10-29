سقوط حر لليرة اللبنانية بعد "إجراءات عقابية" سعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع، مساء اليوم الجمعة، إلى 21200 ليرة، مقارنة بـ 20200 صباح اليوم.

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وأوضحت الصحيفة أن الانهيار الجديد لليرة جاء "بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها السعودية ضدّ لبنان".

وتفاقمت الأزمة بين لبنان والسعودية، واستدعت الأخيرة مساء اليوم الجمعة، سفيرها لدى بيروت، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة المملكة في غضون 48 ساعة.

كما قررت وزارة الخارجية السعودية، على ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (واس)، وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد السعودية.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأضاف أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته في حال أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.