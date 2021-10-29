شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يدعو جورج قرداحى باتخاذ القرار المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رداً على قرارات المملكة العربية السعودية بإمهال السفير اللبنانى فى الرياض 48 ساعة للمغادرة وسحب سفير السعودية من لبنان، إلى جانب إيقاف الواردات اللبنانية رداً على تصريحات وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحي.

وبحسب تويته لرئاسة الحكومة اللبنانية، فقد تشاور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مع رئيس الجمهورية ميشال عون فى المستجدات، وعلى الإثر أجرى الرئيس ميقاتى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحى وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

كذلك طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء فى بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبنانى إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخى، فى اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وانشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان.