شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع منسق الأمم المتحدة المستجدات بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأوضاع العامة فى البلاد وآخر المستجدات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا، وذلك خلال لقائهما اليوم بمقر مجلس النواب اللبنانى بعين التينة.

وقالت فرونتسكا إنها ناقشت مع برى حاجة لبنان إلى إحراز تقدم فى تطبيق الإصلاحات الملحة على المستويين الحكومى والتشريعي.

وأضافت فرونتسكا، فى تصريح لها عقب اللقاء، أنهما بحثا حاجة البلاد إلى تعزيز الاستقرار المؤسساتي، لا سيما قبل الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.