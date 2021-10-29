شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يؤكد أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم، على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبنانى واليونيفيل كعامل رئيسى فى الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، مؤكدًا الحرص على استمرار علاقة الثقة بين القوة الدولية والمجتمعات المحلية.

جاء خلال زيارته مركز قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة والعاملة فى جنوب لبنان "اليونيفل" فى الناقورة، حيث كان فى استقباله قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط.

وبعد مراسم الاستقبال والتشريفات، عقد الوزير سليم، اجتماعًا مع الجنرال ديل كول جرى، خلاله بحث الأوضاع فى الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني، واستمع إلى إيجاز عن عمل القوة الدولية والتحديات القائمة.

وأكد وزير الدفاع الوطنى للجنرال ديل كول، أن لبنان يعوّل على استمرار قوة اليونيفيل فى القيام بمهامها وفق تفويضها، وقال: "أنتم تلعبون دورًا رئيسيًا لضمان الاستقرار والهدوء فى جنوب لبنان وهو أمر نقدره كثيرًا من جانبنا، ونعتقد أنه ضرورى فى إطار الحفاظ على حقوقنا وسيادتنا فى البحر والبر والجو. كما نؤكد احترامنا الكامل لكل ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701 بكافة مندرجاته، وننبه عن خطورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لهذا القرار ولسيادة لبنان التى تشكل تحديا صارخا للقانون الدولى وللسلام والأمن".

وجرى تبادل للدروع التقديرية بين الوزير سليم والجنرال ديل كول، كما دوّن الوزير سليم كلمة فى السجل الذهبي، بعد ذلك أجرى الوزير سليم والجنرال ديل كول جولة فى الطوافة العسكرية فوق الخط الأزرق.