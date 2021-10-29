مسؤول: ربع الإيرانيين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف مسؤول إيراني أن نحو 20 مليون شخص، يمثلون ربع السكان في بلاده، يعيشون في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية، محذرا من تداعيات خطيرة لتلك الظاهرة البيئية على حياة المواطنين والبنية التحتية، والتي تطال نصف محافظات البلاد تقريبا.



وقال علي بيت اللهي مدير إدارة المخاطر الطبيعية في إيران، في تصريحات نقلتها وكالة ”إيسنا“ اليوم الجمعة، إن ”هناك 18 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران تشهد ظاهرة الانهيار الأرضي ومعرضة لخطر كبير، إذ يقطن هذه المحافظات نحو 20 مليون مواطن، ما يعادل ربع عدد السكان“.