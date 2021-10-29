رئيس إسرائيل في ذكرى مجزرة كفر قاسم: أعتذر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدث هرتسوغ في مراسم تأبين ضحايا مجزرة كفر قاسم، بعد أسبوع عاصف في الكنيست، سقط فيه قانون كفر قاسم الذي يطالب بالاعتراف الرسمي بالمجزرة من قبل الدولة.

وقال هرتسوغ: "أحني رأسي في ذكرى الضحايا التسعة والأربعين، أحني رأسي أمامكم وأسألهم العفو باسمي وباسم إسرائيل".

وأضاف: "قتل وإيذاء الأبرياء ممنوع منعا باتا ويجب أن يظل فوق كل الجدل السياسي... بعد 65 عاما من الكارثة، سنصلي ونتمنى أن ترافقنا ذكرى الضحايا كدرس وبوصلة".

يأتي ذلك بعد أيام من سقوط مشروع قانون قدمه النواب العرب في الكنيست للاعتراف بذكرى المجزرة، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة.

ووقعت مجزرة كفر قاسم في المدينة العربية الواقعة داخل إسرائيل أو ما يعرف بالخط الأخضر حاليا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1956 ونفذها حرس الحدود الإسرائيلي ضد مواطنين فلسطينيين عزل وقتل 49 منهم بينهم العديد من الأطفال.

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