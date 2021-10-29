الكويت... عقوبة 5 آلاف دينار لجامعي الأصداف البحرية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الإبراهيم أن الجولات الميدانية لفرق الهيئة على الشواطئ والجزر، كشفت عن أن بعض الأشخاص يقومون بتجميع هذه الأصداف، وذلك في إطار حملة تفتيش تجريها الهيئة على بعض سواحل البلاد، حيث حررت خلالها مخالفات لأشخاص يجمعون المحار والقواقع والأصداف لمخالفتهم قانون حماية البيئة، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".

ولفتت المسؤولة الكويتية إلى أن العقوبة التي تنتظر جامعي هذه الاصداف أدناها 250 دينارا وتصل إلى 5000 دينار، داعية الجميع إلى الالتزام بقانون حماية البيئة حفاظا على البيئة وتفادي العقوبات.

يشار إلى أن جمع المحار والقواقع والأصداف ظاهرة منتشرة بين المواطنين والمقيمين، وزادت في الكويت في الآونة الأخيرة ويتم استخدامها لأهداف متعددة منها الزينة او الذكرى، إلا أنها مخالفة للقانون البيئي بحسب المادة (100)، حسبما ذكرت الإبراهيم.

وتنص مادة في القانون البيئي الكويتي على "أنه يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة".