السعودية... إحباط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة جديدة لها، اليوم الجمعة، أكدت من خلالها نجاح السلطات السعودية في إحباط 3 عمليات أو محاولات لتهريب نحو 961 ألف حبة كبتاغون "مواد مخدرة"، وذلك من خلال منفذ الخفجي، بعد العثور عليها مخبأة في مركبات قادمة إلى المملكة.

وأفادت الهيئة السعودية بأنه خلال عملية التفتيش الروتينية لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة، أشعل المهرب قائد المركبة، النار، في مركبته بهدف طمس المضبوطات بداخلها، ليعثر بعدها على 208.092 حبة كبتاغون وجدت مخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة.

وتمكنت الهيئة نفسها في محاولة أخرى من إحباط تهريب 346,812 حبة كبتاغون أيضا، تم العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة للملكة، أيضا، ومن خلال المنفذ ذاته، والتي تم إخفاؤها داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.

وعن المحاولة الثالثة التي نجحت الهيئة السعودية في إحباطها، أكدت أنه عثر على 406,567 حبة كبتاغون، أيضا، كانت مخبأة في خزان الوقود الخاص بإحدى المركبات.

ونوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى أنها ماضية في الرقابة الجمركية الصارمة على واردات وصادرات المملكة، داعية الجميع إلى المساهمة في عمليات مكافحة التهريب، بغرض حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

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