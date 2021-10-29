المغرب... مسؤولون يتحدثون عن الجرعة الرابعة وتلقيح الأطفال أقل من 12 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الناجي، قوله بأنه لا يوجد حاليا حديث عن تلقيح الفئة أقل من 12 سنة، مضيفا في الوقت ذاته، إنه على يقين من أنه سيتم إدراج هذه الفئة فيما بعد.

واشترط الناجي أن تطرح اللجنة العلمية الموضوع وتناقشه وتعطي موافقتها من أجل تلقيح هذه الفئة، وهو وما لم يتم بعد، مؤكدا أن كل شيء ممكن، والعلم يتطور، ويمكن قبل ذلك إيجاد شيء يقضي على هذا الوباء.

من جانبه، قال مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء إنه إذا لم تكن هناك أي تطورات علمية في المستقبل القريب فيمكن أيضا الحديث عن جرعات رابعة وخامسة وغيرها، كما أعرب عن تفاؤله بشأن وجود أبحاث عن اكتشاف دواء للقضاء على الفيروس عوض اللقاح.

وأكد مدير المختبر أنه منذ ظهور الوباء هناك تطورات، وبالتالي يجب أن نظل إيجابيين تجاه المستقبل، لكن إذا لم يظهر شيء ستصبح الجرعات الرابعة أو الخامسة وغيرها حتمية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يمكن استخدامه على الأطفال بدءا من سن 5 سنوات.

وأضافت الشركة الأمريكية في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن لقاحها آمن في الاستخدام للأطفال على تلك الفئة العمرية، لافتة إلى أنها ستسعى حاليا للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدام لقاح فايزر على الأطفال في هذا السن.