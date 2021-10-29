تونس: استئناف مختلف الأنشطة بالمساجد الأسبوع المقبل

القاهرة - سامية سيد - قرر إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية بتونس استئناف مختلف الأنشطة الدينية من دروس وإملاءات قرآنية بالمساجد والجوامع، وفتح الميضات بها، وذلك عقده جلسة العمل المشتركة بين وزارتي الشؤون الدينية والصحة صباح اليوم، وفق موقع" تونس الرقمية".

وفي السياق ذاته، شدد الوزيـر على ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي وتكثيف عمليات التعقيم والتنظيف.

وكانت تونس قد أعلنت فى أغسطس الماضى، استئناف صلاة الجمعة بالمساجد بعدد من الولايات بداية من اليوم مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بالمسجد وكذا استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية.

وفى هذا السياق، أفاد المدير الجهوي للشئون الدينية بقبلي فى تونس، محمد منصري، بأنه تم إقرار استئناف صلاة الجمعة في 5 من أصل 7 مناطق بولاية قبلى، وذلك إثر الانفراج المسجل في الوضع الوبائي على مستوى وطني.

يذكر أن إقامة الصلاة فى المساجد كانت معلقة منذ 25 يونيو الماضي بمعتمديات قبلي الشمالية، وقبلي الجنوبية، وسوق الأحد، والفوار، ورجيم معتوق، مع استمرار تعليقها بكل من دوز الشمالية، ودوز الجنوبية، اللتين لا تزالا تسجلان مستوى مرتفعا للاصابات بفيروس "كورونا".