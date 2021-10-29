شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: 26 ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هناك 26 ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام، وأشارت الرئاسة العامة إلى عمليات التنظيف والتعقيم لسجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، والتى يصل عددها 1500سجادة يتم غسلها أسبوعياً، للحفاظ على النظافة و لضمان سلامة قاصدى البيت العتيق. وفق بيان صحفى.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، أنه في ظل الجهود المبذولة والدعم غير المحدود لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، فقد أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحي كدي ، مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتخصصة في مجال التنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية، حيث يقوم على المغسلة فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أى عيوب .

وأوضح الودعاني أنه يتم تزويد المسجد الحرام بـ2000 سجادة أسبوعياً من داخل المغسلة، ونقل 2000 سجادة من المسجد الحرام، إلى المغسلة، وتبدأ المرحلة الأولى بإزالة الأتربة والغبار والنمش من السجاد آليا بتقنية عالية الجودة، ثم المرحلة الثانية غسل وتعقيم السجاد آلياً بمطهرات وماء ومنظفات خاصة، ثم تشطيف السجاد بالماء لإزالة الصابون، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إدخال السجاد في أنابيب خاصة لتجفيفه من الماء، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة يتم رفع السجاد على مناشر تحت أشعة الشمس والهواء النقي مزودة بمراوح لتسريع عملية التجفيف يتم بعدها كنس السجاد بمكانس حديثة خاصة، ثم عمليات التعقيم والتعطير بماء الورد الطبيعي ثم التغليف والتخزين، ويتم غسل240 متراً في الساعة الواحدة، ثم تخزينها في مستودعات خاصة لحفظها.

وأضاف أن المغسلة تحتوي على معمل جهز بأحداث الآلات لصيانة السجاد من التلف، ليتم إعادة تأهيل السجاد وإعادته لما كان عليه، وكما يوجد داخل المسجد الحرام ماكينات لغسل السجاد بشكل مباشر وعاجل إضافة إلى كنسه وتنظيفه وتعقيمه على مدار الساعة من خلال فرق متخصصة تقوم بترتيب السجاد ليكون اتجاهه إلى القبلة.