شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: التحقيق مع منسق حزبى بطنجة بسبب تدوينة حول لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت شرطة ولاية طنجة المغربية، يوسف بن العيساوي منسق حزب النهضة والفضيلة بطنجة، إلى مقرها، للتحقيق معه بخصوص تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول وفاة شابة بعد تلقيها للقاح، وذلك بعد شكوى مباشرة من وزارة الصحة المغربية طالبت بفتح تحقيق بخصوص ما جاء في تدوينته، متهمة منسق الحزب بالتشكيك في التلقيح ونشر أخبار زائفة.وفق صحيفة الخبر المغربية.

وتم وضعه تحت الحراسة على خلفية التدوينة، التى قال فيها إنه يطالب بـ «وقف حملة تلقيح القاصرين لما لها من عواقب خطيرة على صحتهم، داعيا لمتابعة الحكومة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن وفاة الشابة».

وفي السياق نفسه، جرى استدعاء أحد المدونين بطنجة، للتحقيق معه بخصوص تدوينة حول اللقاح، حيث جرى الاستماع له في محضر رسمي، قبل تعيين أول جلسة له أمام النيابة العامة للبت في قضيته أمام العدالة، وذلك بناء على شكاوى مباشرة من مصالح وزارة الصحة، اتهمت الأخير أيضا بنشر أخبار زائفة والتشكيك في نجاعة اللقاح.

وكانت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا نفت ادعاءات بخصوص تسجيل حالة وفاة شابة بمستشفى الاختصاصات بالرباط، بعد أخذها جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن سبب الوفاة ليس له أية علاقة بالتطعيم، وذلك بناء على فحوصات وتحاليل طبية معمقة مضمنة في تقريرها الطبي.



وكشفت الإدارة في بلاغها أن عملية التلقيح بمركز ابن سينا تجري في ظروف طبيعية، ولم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات خطيرة أو تسجيل أية وفاة في صفوف المواطنات والمواطنين الذين تلقوا اللقاح بهذا المركز.



وكانت أسرة الشابة السالف ذكرها والقاطنة بمدينة طنجة، قد أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشابة، عانت من أعراض صحية، مباشرة بعد تلقيها الجرعة الأولى من التلقيح، ليتم نقلها صوب مستشفى ابن سينا، حيث توفيت في وقت لاحق، وهو الأمر الذي نفته إدارة المؤسسة الصحية، على أن للأمر علاقة باللقاح.