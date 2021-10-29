شكرا لقرائتكم خبر عن #مفقوده_الفيصليه.. التفاصيل الكاملة منذ اختفاء الطفلة وحتى العثور عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #مفقوده_الفيصليه تويتر المملكة، عقب اختفاء طفلة “13 عاما” في ظروف غامضة بحي الفيصلية بجدة.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع واقعة الاختفاء، وفي الوقت الذي كثف المغردون الدعاء لعودتها، أبدى آخرون استعدادهم للبحث مع الشرطة وذويها حتى يتم العثور عيها.

وقالت إحدى المغردات عبر موقع “تويتر”: “إن أختها وتدعى فاطمة تغيبت منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 أكتوبر، حيث خرجت وقتها للشراء من البقالة ولم تعد حتى الآن”.

وأضافت: “سألنا صاحب البقالة وأكد أنها لم تصل للمحل، وتقدمنا ببلاغ للشرطة عن فقدانها”. ونشرت بعض من مواصفاتها للتعرف عليها حيث يبلغ طولها 150 سم ووزنها 42 كجم.

ودشن مغردون وسم #مفقوده_الفيصليه لتداول المعلومات المتاحة بشأن المفقودة، والدعاء بعودتها سالمة لأهلها.

وبعد ساعات من تصدر الهاشتاق لقائمة التريند، غردت شقيقة المفقودة عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “تم إيجاد المفقودة، مُمتنة لكل شخص ساهم وشارك في نشر الهاشتاق”، ووجهت شكرها لكل من ساهم في البحث عن المفقودة حتى تم العثور عليها.