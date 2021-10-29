الأمن العراقي يستبدل صورة سياسي بارز قبض عليه متلبسا بالرشوة… صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت شبكة "رووداو" صورتين مخلفتين للكناني لحظة عرضه أمام الكاميرات مع الأموال، حيث يظهر في إحدى الصور وهو مبتسما وكأنما يستعد لأخذ صورة تذكارية.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بغداد، في بيان إنه "تم إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (30) الف دولار وبالجرم المشهود".

وجرى توقيفه بعد إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، "وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه"، بحسب البيان.

وترشح الكناني في الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن الدائرة الثانية التسلسل 46.