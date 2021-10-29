ظاهرة فلكية تزين السماء المصرية اليوم... ترى بالعين المجردة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن السماء المصرية تشهد اليوم ظهور كوكب الزهرة كقطعة ألماس، وهي حالة اقتران لم تكن الأولى خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفاد القاضي بأنه سبق وقوع هذه الظاهرة الفلكية في السماء المصرية 3 مرات خلال الشهر الجاري، موضحا أن تلك الظواهر من الأشياء التي تحقق الاستمتاع بها من قبل المهتمين بعلوم الفلك، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مخاوف من اصطدام أي جسم بالأرض.

ولفت جاد القاضي إلى أن ظهور كوكب الزهرة هي ظاهرة واضحة بالسماء، مشددا على أنها ظاهرة طبيعية، وليس لها تأثيرات خطيرة أو مخاطر بيئية، داعيا إلى متابعة هذه الظواهر بالعين المجردة والاستمتاع بها، والتي ستحدث، اليوم، عقب غروب الشمس.

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