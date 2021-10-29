- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة بالمملكة.
ونبه «الأرصاد» من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ٧ مساءً.
كما نبه من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات متقدمة من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.