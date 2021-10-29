شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة بالمملكة.

ونبه «الأرصاد» من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ٧ مساءً.

كما نبه من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.