شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «مرور الرياض» بشأن التحويلة المرورية على طريق العروبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت إدارة مرور منطقة الرياض، إنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة، من أجل استكمال الأعمال الإنشائية بحديقة الملك سلمان.
وقالت الإدارة: إن تفعيل التحويلة سيكون اعتباراً من يوم غد السبت، وذلك بعد تقاطع طريق العروبة مع طريق أبي بكر الصديق مباشرة من جهة الشرق.
وأشارت إلى أن التحويلة تشمل المسارين على الطريق، داعية المواطنين والمقيمين لاستخدام مسار التحويلة البديل الموضح في مقطع الفيديو المرفق.
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