شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

برودة ليلاً

من جانبه، قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك وأيامه 13 يوما النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية تزداد فيها برودة الأجواء ليلا؛ وتخف الحرارة نسبيا نهارا غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار وتقل فيه الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

درجات الحرارة المتوقعة