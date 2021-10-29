شكرا لقرائتكم خبر عن عون للسفير الروسى: نرغب فى الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إلى الموقف الذى أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة، فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.وفق بيان لرئاسة لبنان .

جاء حديث عون أثناء لقائه مع سفير روسيا في بيروت، حيث استعرضا العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها فى المجالات كافة.

و عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب الرئيس عون بالرغبة التي ابدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على ان يصار الى اعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، أن بلاده مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.وفق بيان الرئاسة اللبنانية.