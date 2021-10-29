عون يطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - سامية سيد - طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون وروداكوف عرضا خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر بعبدا، "العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

كما طلب عون رسميا من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020.