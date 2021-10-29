دولة أفريقية تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية وتجارية في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الكونغو الديقراطية تعتزم افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، استقبل، أمس الخميس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، ذكر من خلالها أن فيليكس تشيسيكيدي قد أكد له أن بلاده ستفتتح ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في القدس المحتلة، قريبا، في وقت أكد الرئيس الكونغولي، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، أيضا، أنه يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقبة، وإنه يعمل من أجل ذلك، بقوة.

وفي بداية آب/ أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.

كما نال تعيين إسرائيل انتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف سعت إسرائيل منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك