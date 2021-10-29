إسرائيل تمدد الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني كايد الفسفوس... بعد إضرابه لليوم الـ 107

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلاله بأن السلطات الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري بحق الأسير الفسفوس، والذي يخضع للمراقبة في مستشفى برزيلاي الإسرائيلي.

ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت، في الرابع عشر من الشهر الجاري، قرارا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفلسطيني، كايد الفسفوس، رغم أنه يعيش حالة صحية خطرة داخل المستشفى الإسرائيلي.

ويشار إلى أن الأسير الفسفوس، البالغ من العمر 31 عاما، من مدينة الخليل، اعتقله الجيش الإسرائيلي، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو أسير اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

وفي السياق نفسه، يواصل 5 أسرى فلسطينيين آخرين الإضراب عن الطعام اعتراضا على الاعتقال الإداري بحقهم، وهم: عياد الهريمي وشادي أبو عكر ومقداد القواسمة وعلاء الأعرج وهشام أبو هواش.

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