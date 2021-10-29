إعلام: بينيت يلتقي مع ماكرون وجونسون لبحث الملف النووي الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن بينيت سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فضلا عن احتمال لقائه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، بغرض مناقشة الملف النووي الإيراني.

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وتأتي لقاءات بينيت مع زعماء وقادة العالم على هامش انعقاد قمة المناخ العالمية في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، غدا السبت، وهي القمة المعروفة باسم قمة التغير المناخي "COP 26"، بحضور 197 دولة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن بينيت ينوي عقد لقاء خاص مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش القمة أيضا، وهو اللقاء أو الاجتماع الأول لرئيسي وزراء الدولتين، منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت مع قادة الهند وأستراليا وإيطاليا وهندوراس، بغرض مناقشة قضايا وملفات رئيسة أخرى، أهمها ملف "nso" الشركة الإسرائيلية الخاصة بعمليات التجسس.

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