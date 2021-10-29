شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يبحث تعزيز العلاقات مع اليونان والمستجدات على الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - خلال لقائه بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليونان، في إطار زيارته إلى أثينا، تعزيز العلاقات الخليجية - اليونانية، وبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية ومسيرة مجلس التعاون، والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة لتلبية طموحات شعوب دول المجلس وتعزيز أمنها واستقرارها.
وأكد الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون واليونان في مختلف المجالات، حيث أحاط السفراء بنتائج اللقاءات التي عقدها في العاصمة أثينا، واستعرض معهم أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.