شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يبحث تعزيز العلاقات مع اليونان والمستجدات على الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - خلال لقائه بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليونان، في إطار زيارته إلى أثينا، تعزيز العلاقات الخليجية - اليونانية، وبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية ومسيرة مجلس التعاون، والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة لتلبية طموحات شعوب دول المجلس وتعزيز أمنها واستقرارها.