شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30%.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

واوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط أحياناً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة --: -- الجزر الأول عند الساعة --: -- والجزر الثاني عند الساعة 02:05 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند الساعة 05:31 و الجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:40.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 24 75 20 دبي 35 25 75 20 الشارقة 34 23 75 25 عجمان 34 25 75 20 أم القيوين 34 23 75 25 رأس الخيمة 35 25 70 20 الفجيرة 31 26 75 25 العين 34 23 75 20 ليوا 33 21 80 25 الرويس 34 22 80 35 السلع 34 21 80 30 دلما 34 25 70 25 طنب الكبرى 33 25 65 20 طنب الصغرى 33 25 65 20 أبو موسى 34 26 65 25 -مل-