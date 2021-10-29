شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 10 آلاف ريال..«المرور» يحذر من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدّدت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الخميس، على التحذير من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مؤكدة أنه تصرف جسيم يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها 5 آلاف ريال غرامة وتصل لـ 10 آلاف ريال.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، باشرت في وقت سابق من مساء أمس إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق.