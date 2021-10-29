شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل مثيرة حول جريمة فتاة السالمية في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تكشفت، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول واقعة احتجاز سيدة كويتية لجثة ابنتها المتوفاة على مدار أكثر من 5 سنوات، في حمام مغلق.



وكان شاب كويتي قد تقدم مؤخرا ببلاغ إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية للإبلاغ عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفيت عام 2016.

وأوردت وسائل إعلام كويتية اليوم تفاصيل من اعترافات الأب والأم وجانب من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الكويتية حول القضية.