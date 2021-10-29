تيار "المستقبل" اللبناني: ندين بأشد العبارات تطاول "⁧‫حزب الله‬⁩" على الأشقاء العرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تيار المستقبل في بيان اليوم الخميس إنه "بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعلانه التبرؤ من الكلام المشين لوزير الاعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوماً عنيفاً على المملكة ودول الخليج العربي".

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واعتبر تيار المستقبل بيان "حزب الله" خروجا عن مقتضيات المصلحة الوطنية ويعرض مصالح لبنان للخطر، لافتا إلى أن "الحزب يستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة الى استقالة وزير استعان بمواهبه الاعلامية لتعريض علاقات لبنان بأشقائه العرب لأشد المخاطر".

وأضاف البيان: "اسوأ ما في بيان الحزب أنه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، في ما هو يعرض سيادة لبنان يوميا للاهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربية، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الإيراني وأدواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين والعديد من دول المنطقة".

وفي وقت سابق، الخميس، أشادت جماعة حزب الله اللبنانية، بالتصريحات القديمة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقالت الجماعة إن قرداحي وصف "العدوان (حرب اليمن) على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض".

وندد حزب الله بما وصفته بأنه حملة "ظالمة" تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضد وزير الإعلام، معربا عن رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالة وزير الإعلام أو دفعه إلى تقديم استقالته.

والثلاثاء الماضي، أذيعت تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، يقول فيها إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها.

وعلى إثر هذه التصريحات، استدعت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى سفراء لبنان لديها للاحتجاج عليها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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