شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة المغربية فى بيان، إنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمدة شهر حتى 30 أغسطس المقبل، بحسب "روسيا اليوم".

وقال وزير الصحة المغربى خالد آيت الطالب فى ندوة صحفية عقب اجتماع حكومي، معلقا على الجدل فى المغرب حول فرض الجواز الصحى إنه "ليس وسيلة للتضييق على الناس ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية".

وأضاف أن هذا الجواز الصحى ليس دائما "وإنما هو مجرد أداة فى هذا الوقت للحفاظ على المكتسبات، لحين الوصول للمناعة الجماعية".

وقال إن الحالة الوبائية فى المغرب تحسنت إجمالا "لكن المغرب لا يعيش فى معزل عن المناطق الأخرى، وليس فى منأى عن أى انتكاسة أخرى".

وتابع أن المغرب اقترب من المناعة الجماعية التى يهدف إليها، وهى تطعيم 80 فى المائة من السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية بوقت سابق من اليوم عن تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 398 ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 945504 حالة فى المملكة.

كما سجل المغرب سبع وفيات جديدة، انخفاضا من 11 حالة أمس، ليصل إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14654.