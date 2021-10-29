شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة في بيش تشكو إزالة بسطتها.. والبلدية تتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أبدت مواطنة في محافظة بيش استيائها بعد إزالة بسطتها التي تعمل عليها بعد أن قام أحد الأشخاص بتقديم ببلاغ ضدها.
وقالت المواطنة، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، إنها طالما تسعى على رزقها، وتتحمل ذلك من أجل المسؤوليات التي لديها.
كما أبدت المواطنة حزنها الشديد من مقدم البلاغ ضدها والذي تسبب في قطع رزقها، وقالت “حدث ما حدث بحقي بكل بساطة.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”.
في سياق متصل، تفاعلت محافظة وبلدية بيش بمنطقة جازان، مع شكوى المواطنة بعد إزالة بسطتها التي أقامتها على طريق عام وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تشكو ما حدث لها.
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