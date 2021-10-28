شكرا لقرائتكم خبر عن لا تكن الضحية التالية.. الدفاع المدني ينشر مشاهد مروعة للمغامرة بالمركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير نشر الدفاع المدني مقطع فيديو يظهر مشاهد مأساوية، من مركبات قام أصحابها بالمغامرة. وعلق الدفاع المدني على مقطع الفيديو بالقول :” لا تغامر .. حتى لا تكون الضحية التالية”. وأضاف أن هذه المشاهد مأساوية راح ضحيتها الكثيرون، فلا تكن الضحية التالية”.

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