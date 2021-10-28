البرهان: الجيش يجدد تمسكه بالمضي قدما بالثورة

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات القائد العام للجيش السوداني خلال لقائه بوفد ممثل لحراك ثوار ديسمبر المستقلين، وتحالف الكتل الثورية.

​ونقلت "العربية عاجل" عن البرهان أن شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد، معتبرا أن الشباب الثوري نجح في صنع المعجزات بسلميته.

وأكد البرهان على أهمية انتقال مدني كامل للسلطة يكفل للمواطنين السودانيين العيش بكرامة، متعهدا في الوقت ذاته بأن تضم هياكل السلطة ممثلين لكل الولايات السودانية دون حزبية أو جهوية.

​وأعلن قائد الجيش السوداني قبل أيام فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش.

ووصف مسؤولون في الحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.