بايدن يصف أحداث السودان بـ"الانتكاسة الخطيرة" ويدعو لعودة الحكومة المدنية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض حول المستجدات في السودان: "الأحداث خلال الأيام الأخيرة تعد انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السلمي لدفه أهداف الثورة إلى الأمام".

© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

ودعا الرئيس الأمريكي القادة العسكريين في السودان للإفراج عن كل المعتقلين بشكل فوري واستعادة المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية، وذلك بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الموقع عام 2019 واتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020.

وتابع قائلا: "أعتقد أن الأطراف السودانية كافة يمكنها استعادة الرؤية المشتركة لاستئناف عملية التحول الديمقراطي في السودان بدعم من المجتمع الدولي".

تأتي تصريحات بايدن بعدما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض ضد الجيش".

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.