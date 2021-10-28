شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يدعو القضاة إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الخميس، القضاة الشرفاء على عدم التردد فى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدرات الدولة والشعب.

وشدد سعيد على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التى تحصلت عليها تونس فى السنوات الماضية والتى لا أثر لها فى الواقع، وذلك خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج.

كما أشار الرئيس التونسى إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلق بعائلات شهداء الثورة ومصابيها سيتم عرضه على مجلس وزارى قادم.

وقال سعيد إن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائى أصبح جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه فى مجلس وزارى قادم.

كما تطرق الرئيس إلى مسألة أملاك الدولة، وأشار إلى أنه سيتم إحداث نوع جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضى حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تسوغ بأثمان بخسة داعيا إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يتم التصدى لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.