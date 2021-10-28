5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات عبر منصة أبشر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت منصة أبشر تفاصيل وشروط خدمة تجديد رخصة سير المركبات للأفراد عبر منصة أبشر بكل سهولة. وأشارت المنصة، عبر موقعها الرسمي، إلى أن خدمة تجديد رخصة سير تمكين الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا. وتشمل شروط الخدمة ما يلي: وثيقة تأمين سارية على المركبة.

شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.

سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

ألا تقل صلاحية رخصة سير المركبة عن 180 يومًا.

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