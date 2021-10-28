فيديو يفجر جدلا واسعا في العالم الإسلامي... هل هؤلاء يهود يطوفون حول الكعبة؟

دبي - محمود عبدالرازق - لكن الفيديو يُظهر في الحقيقة أتباعا لطريقة صوفية وهم يرددون نوعا من "الذكر" بطريقة طالما أثارت الجدل بين عموم المسلمين، بين من يراها جائزة ومن يراها بدعة.

ويطوف الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو حول الكعبة وهم يهزون رؤوسهم ويصدرون أصواتا موحدة ومتناغمة، توحي بأنهم يلهثون.

وحصدت هذه المنشورات عشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، علما أن دخول غير المسلمين إلى الحرم المكي ليس متاحا.

وجاء في التعليقات: "يهود يطوفون حول الكعبة ويمارسون طقوسهم اليهودية وسط المسلمين".

استند مطلقو هذا الادعاء على ما يبدو إلى تشابه في بعض العناصر بين ما فعله هؤلاء الأشخاص وبين طقوس يهودية، ولا سيما هزّ الرأس والجسم، لكن الفيديو محل الجدل سبق نشره منذ سنوات على يوتيوب، مع تعليقات تشير إلى أنه يُظهر متصوفين أتراكا حول الكعبة.

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