شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي آيفون.. ميزة مفيدة تتعلق بالفيديوهات في نظام MacOS الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة في نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey والتي تتيح عرض مقاطع الفيديوهات بسهولة. وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يوفر نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey ميزة AirPlay لأجهزة MacBooks مما يتيح لك عرض مقاطع الفيديوهات من جهاز iPhone إلى الماك”.

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