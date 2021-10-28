الجزائر تبحث إمداد تنزانيا بالمحروقات وتطوير شبكتها الكهربائية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، وفدا تنزانيا برئاسة وزير الطاقة السيد جانيوري يوسف مكامبا، وهذا بحضور رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز، حيث ناقش معهم السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم".

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وأوضح البيان أن الوزيرين وافقا بعد دراسة كل إمكانيات التعاون، على برنامج عمل حيث تم على هذا النحو تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة) وتخزين المحروقات.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا، حيث تم الاتفاق على التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم.

وعبّر وزير الطاقة الجزائري عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الأفريقية، خصوصا في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية.

في المقابل، عبّر الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

وأشار مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.

وكان وزير الطاقة التنزاني جانيوري يوسف مكامبا قد وصل، أمس الأربعاء، إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر يومين، بهدف بحث سبل تدعيم الشراكة الجزائرية- التنزانية في مجال الطاقة.