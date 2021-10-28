حزب الله يتهم السعودية بالانصياع لأمريكا بسبب "القرض الحسن"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب في بيان له، اليوم الخميس، إن هذا القرار مرفوض ولا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية، بحسب موقع "المنار".

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وأكد أن جمعية "القرض الحسن" كرست نشاطها من أجل خدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخول المحدودة وعموم شعب لبنان.‏

ووصف "حزب الله" الخطوة السعودية بأنها "انصياع ‏ذليل للإدارة الأمريكية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني"، على حد وصفه.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، تصنيف جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لـ"حزب الله" كيانا إرهابيا.

جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة السعودية نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر".

وقال البيان إن تصنيف الجمعية التي مقرها لبنان "كيانا إرهابيا"، جاء على خلفية ارتباطها بأنشطة داعمة لحزب الله اللبناني الذي تضعه المملكة على قائمة المنظمات الإرهابية.

​واتهم بيان رئاسة أمن الدولة الجمعية بأنها تعمل على إدارة أموال "حزب الله" وتمويله في أغراض عسكرية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل العمل على مكافحة "أنشطة حزب الله الإرهابية"، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، من أجل استهداف مصادر تمويل الحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات.