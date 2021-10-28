شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد مواصلتها العمل لتحرير أراضيها المحتلة ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت سوريا تأكيدها على مواصلتها العمل لتحرير كل أراضيها المحتلة ومكافحة الإرهاب بالتوازى مع جهودها السياسية للوصول إلى حل سياسى قائم على الحوار الوطنى السورى السورى بملكية وقيادة سوريا، مشددة على أن الدستور شأن وطنى سيادي.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ - خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس - إن اجتماعات الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور فى جنيف الأسبوع الماضي، أظهرت انخراطا جديا من الفريق الوطنى وتحلى أعضائه بروح التعاون والإيجابية وحرصهم على طرح مبادئ دستورية تستجيب لطموحات الشعب السورى وحقوقه وتطلعاته فى صون السيادة الوطنية والاستقلال وتحقيق الأمن والاستقرار، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السورية".

وأكد أنه يجب امتناع أى أطراف خارجية عن التدخل فى عمل اللجنة أو محاولة عرقلة عملها أو إفشاله من خلال محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها بما يتسق مع احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها التى أكدت عليها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد صباغ إدانة سوريا تصعيد الاحتلال الإسرائيلى اعتداءاته على أراضيها، مطالباً مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التى تهدد السلم والأمن فى المنطقة.

وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن دمشق مستمرة بالعمل لتحرير أراضيها المحتلة ومكافحة الإرهاب بالتوازى مع جهودها السياسية، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار وتخليص شعبها من كل المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها.