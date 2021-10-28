شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يخصص 10 ملايين دينار لكل أسرة من ضحايا هجوم الإرهابى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن تخصيص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومليون لكل عائلة نازحة بمحافظة ديالى.

وقالت وزارة الهجرة في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية) "إن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، قامت بزيارة برفقة وزير الداخلية ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم، قضاء المقدادية التي وقع فيها الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش، لتفقد عوائل الشهداء والجرحى والنازحين، وتقديم واجب العزاء والتعاطف مع العوائل ومصابهم الكبير والأليم بفقدان أبنائهم الشهداء الذين قضوا غدرا على أيدي عصابات داعش الارهابية".



وأوضحت جابرو أن الأسر بلغت أعدادها 227 عائلة نازحة حتى الآن وتم توزيعهم على دور سكنية، مشيرة إلى أنه من الممكن بعد التباحث والتنسيق مع الأجهزة الأمنية أن يتم نقلهم إلى مخيم خانقين مؤقتا إلى أن يستقر الوضع الأمني في تلك القرى.



ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بالأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في القوات الأمنية.



وقدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكري بديالى، تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوى الشهداء المدنيين الأبرار الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية.



يذكر أن تنظيم داعش قد نفذ هجومًا إرهابيًا استهدف قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، أسفر عن مقتل وإصابة 30 شخصًا.



وأفاد مصدر الأمني بأن مسلحين مجهولين هاجموا قرية نهر الإمام بقضاء المقدادية؛ حيث قام المسلحون بقتل عدة أشخاص وأحرقوا عدد من المنازل في قرية "نهر الإمام" الواقعة غربي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.