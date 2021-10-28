أبو الغيط يحسم الجدل بشأن إبلاغ أشرف مروان إسرائيل بموعد حرب أكتوبر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو الغيط، في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إنه لا يعلم إذا كان أشرف مروان قد أبلغ إسرائيل بموعد حرب أكتوبر.

وأضاف أن هناك موقفين له شخصيا كانا مع الرئيس الراحل حسني مبارك وآخر مع وكيل أول المخابرات العامة حينذاك، محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء محمد عبدالسلام محجوب، يؤكدان أن ذلك لم يحدث.

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وأوضح أنه تقابل مع الرئيس مبارك في أحد الفنادق في عام 2018 وتحدثا سويا وخلال الحديث قال له إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أبلغه دون الإفصاح عن تفاصيل إنه يستخدم أشرف مروان لإيصال كلام للإسرائيليين لخدمة مصر.

أما الموقف الآخر، كان أثناء عمله وزيرا لخارجية مصر فترة حكم مبارك، أفصح له اللواء محمد عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية حينها، بأنه قام بتدريب أشرف مروان على إمداد مصر بالمعلومات خلال اتصالاته بإسرائيل، قائلا "أنا اللي مشغله، اديتله معلومات ودربته، وكنت بقوله تعمل ايه ومتعملش ايه في اتصالاته بيهم"، مؤكدا استحالة أن يبلغهم مروان بميعاد الحرب.

وعن حادثة وفاته، أكد أبو الغيط أنه من الصعب أن يقفز أشرف مروان من سور عالي من بلكونة شقته في لندن، لافتا إلى أنه تلقى خبر وفاته من جهاد ماضي سفير مصر في لندن وقتها.

وتابع "أصريت على إبلاغ الرئيس مبارك بخبر وفاة أشرف مروان شخصيا، حيث وجه بسرعة نقل جثمانه لمصر".

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