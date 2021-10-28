شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتزم قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة بسبب الديون المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام عبرية بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعتزم البدء بقطع الكهرباء يوميا عن الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأسبوع القادم، بسبب الديون المستحقة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس ستعاني اعتبارا من يوم الأربعاء القادم من انقطاع الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميا، حتى سداد الديون التي تزيد عن نصف مليار شيكل (157 مليون دولار) أو التوصل إلى اتفاق.

ووفقا لـ"كان"، أخطرت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين للمرة الثانية السلطة الفلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي ما لم تتم معالجة مشكلة الديون المتزايدة، غير أن السلطة لم تكن قادرة على توفير هذه الأموال في المدى القريب على ما يبدو، وقدمت إلى إسرائيل قائمة المناطق التي تطلب استبعادها من مناطق الانقطاع، منها المناطق التي تستضيف مستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية.

ولفت التقرير إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع التبرعات لتسديد الديون المستحقة.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد لجأت إلى أسلوب "الانقطاعات اليومية" قبل عامين.

يذكرأن، دعا الاتحاد الأوروبى، حكومة إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وعدم المضى قدما فى العطاءات المعلنة، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية، طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية فى المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية فى جفعات هاماتوس بالقدس الشرقية.