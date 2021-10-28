شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: تصريحات جورج قرداحى لا تعكس وجهة نظر الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس لبنان العماد ميشال عون، خلال لقائه مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في قصر بعبدا، الملابسات التي رافقت التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، وردود الفعل عليها.

وأكد عون حرص لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لافتا إلى أن تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصا فى الظروف الراهنة، علما بأن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

ومن جهة ثانية، تناول اللقاء بحث ترتيبات الانتخابات النيابية المقبلة والإجراءات التي تتخذها الداخلية، واستعرض الوزير مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد عموما، والأوضاع الأمنية خصوصا، إضافة إلى عمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية.