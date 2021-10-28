شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، تمديد تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرًا إضافيًا من 31 أكتوبر الجاري وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال بايتاس في بيان اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة بالرباط - إنه تم اتخاذ هذا القرار لدعم جهود المغرب المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الحكومة وافقت على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب، واستمرارها 4 أسابيع إضافية.