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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح مزايا التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة.. خطوات التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة التجارة، أبرز مزايا التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأكدت عبر إنفوجراف نشرته على “تويتر” أنه يسمح بعدد لا محدود للشركاء المساهمين في شركة المساهمة، بالإضافة لوجود مرونة في تداول السهم.
وقالت الوزارة: إنه يمكن إعادة تعديل النظام الأساسي بموجب قرار من الجمعية العادية غير العادية، كما لا يتطلب إعادة تعديل الملكية اعتماد الجهات المختصة.
وبيّنت أنه من المميزات كذلك، إمكانية زيادة رأس مال الشركة عن طريق الجمعية العامة غير العادية، بموافقة ثلاثة أرباع من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وأيضًا إتاحة فرصة إدراج الشركة في السوق الموازي والرئيسي.
وجاءت إجراءات تقديم الطلب إلكترونيًا للتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، كما في الانفوجراف أدناه:
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