الارشيف / اخبار الخليج

السعودية تزف بشرى سارة للمتزوجين حديثا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة العدل تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، كشفت من خلالها عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج ، بهدف سرعة إنجاز العقد بكل جوانبه، خاصة تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لعقود الزواج في المملكة، تتمثل في ملء الأوراق المطلوبة عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، حيث تقوم الوزارة بمراجعة تلك الطلبات، والتحقق من توافر الشروط للعقد خلال فترة وجيزة، لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، وبعدها يتم مصادقة الأطراف على وثيقة الزواج.

وشددت وزارة العدل السعودية على أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال مثل هذه البيانات خلال إجراء العقد، على أن تكون المصادقة عليه "لحظية" عبر الربط مع الأحوال المدنية، وهو ما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوجين، وتسجيل العقد، بشكل رسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تهدف المملكة إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها، بدعوى التيسير على المستفيدين إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على المتزوجين حديثا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا